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Царьград

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Зеленский обнял Вучича перед переговорами на саммите Карпатской восьмерки

Зеленский обнял Вучича перед переговорами на саммите Карпатской восьмерки

На учредительном саммите «Карпатской восьмерки» Владимир Зеленский обнял Александра Вучича перед переговорами.

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