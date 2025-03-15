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Инженеры ВС РФ разминируют Курскую область для восстановления инфраструктуры

Инженеры ВС РФ разминируют Курскую область для восстановления инфраструктуры

Инженерные войска России начали разминирование освобожденных от ВСУ территорий в Курской области. Цель операции — восстановление социально значимых объектов и инфраструктуры для возобновления мирной жизни и хозяйственной деятельности региона.

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