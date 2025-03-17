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За рулем

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Почему не стоит покупать машину с продвинутой автоматической коробкой

Почему не стоит покупать машину с продвинутой автоматической коробкой

Вопрос от читателя «За рулем»:– Оправдано ли увеличение числа ступеней в АКП?Ответ экспертаАлексей Ревин, редактор «За рулем»:– Сегодня в мире продаются легковые автомобили с числом ступеней в автомате от 4 до 10.

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