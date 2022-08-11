На Камчатке сапёры ОКВС обезвредили найденную на стройке мину

На Камчатке сапёры ОКВС обезвредили найденную на стройке мину

На место находки прибыли сотрудники Росгвардии и бригада медицинской скорой помощи, а полиция выставила ограждение.

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