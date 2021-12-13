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Автоэксперт подсказал, как купить надежную машину с пробегом

Автоэксперт подсказал, как купить надежную машину с пробегом

Автоэксперт Артем Самородов решил подсказать российским водителям как вести себя на вторичном рынке и подобрать действительно надежное транспортное средство, отвечающее требованиям безопасности, которые действуют в автомобильной промышленности.

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