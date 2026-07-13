Российское посольство прокомментировало новые санкции Британии Введение новых санкций со стороны Британии в отношении России свидетельствует о том, что пропаганда не справляется с поставленными задачами по нагнетанию «российской угрозы», отметили в посольстве РФ в Лондоне.
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