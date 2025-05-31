ЦБ назвал регионы с самой дешевой и дорогой ипотекой

Самая низкая средняя ипотечная ставка в апреле была в Сахалинской области — 3,9% Самые низкие средние ставки по ипотеке в апреле 2025 года Центробанком были зафиксированы в Сахалинской области (3,9%), а самые высокие — в Ингушетии (19,7%) В апреле средневзвешенная ставка по выданной ипотеке составила 7,5% годовых против 7,6% в марте.