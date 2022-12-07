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«Локомотив» и «Нант» начали переговоры о трансфере Камано

«Локомотив» и «Нант» начали переговоры о трансфере Камано

Полузащитник Франсуа Камано может покинуть «Локомотив» зимой. По данным L’Equipe, возможность подписания 26-летнего футболиста рассматривает «Нант».

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