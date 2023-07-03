Военное обозрение

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В Ростехе планируют, что новая снайперская винтовка Чукавина СВЧ прослужит так же долго, как и легендарная винтовка Драгунова СВД

В Ростехе планируют, что новая снайперская винтовка Чукавина СВЧ прослужит так же долго, как и легендарная винтовка Драгунова СВД

Снайперская винтовка Чукавина СВЧ принята на вооружение российской армии для замены уже устаревшей винтовки Драгунова СВД, с момента принятия на вооружение которой прошло уже 60 лет.

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