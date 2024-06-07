Захарова: органы власти на Украине будут формировать англосаксы

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума прокомментировала принятие Верховной радой закона о статусе английского как языка международного общения.
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