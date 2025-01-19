Уехавший в Израиль певец-иноагент начал продавать свою подержанную мебель

Подержанный комплект кухонной мебели продал через систему объявлений живующий в Израиле российский музыкант Андрей Макаревич (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Андрей Макаревич либо касается деятельности иностранного агента Андрей Макаревич), 19 января сообщает Telegram-канал Shot.
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