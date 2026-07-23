Ученые освоили Прони-фильтрацию для оценки нефтеносности зон месторождений

Успешного внедрения метода Прони-фильтрации для решения прикладных задач нефтегазовой отрасли, в том числе в оценке перспективности природных резервуаров нефти, добились специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) им.
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