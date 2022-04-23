Игроки «Далласа» в серии с «Ютой» реализуют на 11% выше своей нормы, когда их держит Митчелл

Игроки «Далласа» в серии первого раунда плей-офф с «Ютой» (2-1) реализуют с игры на 11% выше своей нормы, когда против них защищается Донован Митчелл.
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