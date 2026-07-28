Бойцов СВО и их семьи приглашают принять участие в мероприятиях «Лета в Москве»

Раджа-йога, медитация, кинопросмотры и Большой фестиваль бега ждет жителей столицы в рамках проекта «Лето в Москве», принять участие в мероприятиях приглашают ветеранов боевых действий, бойцов специальной военной операции (СВО) и их семьи.
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