Тарасов отразил 25 из 28 бросков «Тампы», потерпев 5-е поражение в сезоне. Он сыграл за «Коламбус» впервые с 28 ноября

Тарасов отразил 25 из 28 бросков «Тампы», потерпев 5-е поражение в сезоне. Он сыграл за «Коламбус» впервые с 28 ноября

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 25 из 28 бросков «Тампы».  Россиянин сыграл за «Блю Джекетс» впервые с 28 ноября.

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