От нас ожидали растерянности, уныния, страха, паники, дезорганизации, разобщения, межнациональных столкновений по всей стране и массового стояния на коленях с посыпанием голов пеплом.
Анатолий Урсида. От нас ожидали растерянности, уныния, страха, паники...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tatyana Zaytseva
В это вся Россия, поэтому она непобедима. Мои соболезнования родным и близким, светлая память о невинно убиенных.Пусть враги не надеются на свою победу. Они все получат по заслугам.🙏
Ответить
13 час.
лл
лина любимцева
На самом деле моральное состояние тяжелое... Что бы там ни говорили...И что больше всего угнетает, так это полнейшая НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ...
Ответить
10 час.
Сергей Елисеев
Наш народ всегда объединялся на злобные выходки "коллективного запада". Но какой он "коллективный" стало сразу понятно по их путанным попыткам откреститься от того, что сами же и сотворили. Разделяй и властвуй - это их лозунг. А у нас другой, прямо противоположный -"Не в силе Бог, а в правде". (Александр Невский).
Ответить
8 час.
Свежие комментарии