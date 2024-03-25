Анатолий Урсида. От нас ожидали растерянности, уныния, страха, паники...

Tatyana Zaytseva В это вся Россия, поэтому она непобедима. Мои соболезнования родным и близким, светлая память о невинно убиенных.Пусть враги не надеются на свою победу. Они все получат по заслугам.🙏

лл лина любимцева На самом деле моральное состояние тяжелое... Что бы там ни говорили...И что больше всего угнетает, так это полнейшая НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ...