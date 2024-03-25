Анатолий Урсида. От нас ожидали растерянности, уныния, страха, паники...

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От нас ожидали растерянности, уныния, страха, паники, дезорганизации, разобщения, межнациональных столкновений по всей стране и массового стояния на коленях с посыпанием голов пеплом.

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
В это вся Россия, поэтому она непобедима. Мои соболезнования родным и близким, светлая память о невинно убиенных.Пусть враги  не надеются на свою победу. Они все получат по заслугам.🙏
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13 час.
лл
лина любимцева
На самом деле моральное состояние тяжелое... Что бы там ни говорили...И что больше всего угнетает, так это полнейшая  НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ...
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10 час.
Сергей Елисеев
Наш народ всегда объединялся  на злобные выходки &quot;коллективного запада&quot;. Но какой он &quot;коллективный&quot; стало сразу понятно по их путанным попыткам откреститься от того, что сами же и сотворили. Разделяй и властвуй - это их лозунг. А у нас другой, прямо противоположный -&quot;Не в силе Бог, а в правде&quot;. (Александр Невский).
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8 час.

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