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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усман Нурмагомедов считает себя лучшим бойцом в истории PFL и Bellator: «Кто держит пояс дольше меня?»

Чемпион PFL Усман Нурмагомедов назвал себя лучшим бойцом в истории организации. «Можно ли меня назвать лучшим бойцом в истории PFL и Bellator? Думаю, да.

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