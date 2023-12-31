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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Веснина о реакции на ее возвращение после декрета: «Севастова написала: «Нам надо с тобой организовать, чтобы в туре появились няни»

– Много известных теннисистов поздравили вас с возвращением в тур? – Джокович лайкнул пост и в комментариях оставил смайлики аплодисментов, поздравил.

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