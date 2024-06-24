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Испания лишь во 2-й раз набрала 9 очков на групповом этапе Евро. В 2008-м испанцы стали чемпионами

Сборная Испании обыграла Албанию в 3-м туре Евро-2024 со счетом 1:0. Команда Луиса де ла Фуэнте выиграла все матчи и набрала 9 очков на групповом этапе Евро-2024.

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