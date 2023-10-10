Наркосбытчика из Красноярского края, совершившего преступления в трёх регионах страны, осудят в Хакасии

Следователи СЧ СУ МВД по Республике Хакасия завершили расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя Железногорска Красноярского края в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в нескольких регионах страны.
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