О, нет, я уже не буду про наших звезд, про нашу "радость" телевизионную, которая снова планирует блестеть и хорошо жить, без которой, сама не знаю, как все это время мы жили.
Открывайте ворота! Возницы с заблудшими обратно едут...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Если они сами такие , как они их не впустят... Как сказал Горбунков: На их месте должен был быть Я...
Ответить
21 час.
Андрей Павлов
Это пресс-секретарь Президента релокантов приветствует, а гражданин Путин просто не в курсе. Поэтому летите, голуби, летите.Оголодали небось. Кормушка вас ждёт.
Ответить
16 час.
ap
anatolij protfsevich
доколе в страну будутпускать всякую свочь.это первые предатели страны -жаждущие уничтожения РОССИИ, и почему за этих предателей заступается Песков-наверно чтото с ним связано,с эим делом должна разобраться наша прокуратура.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии