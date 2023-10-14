Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Не может гитлер перевернуться в земле... потому, что его сожгли уже давно. А сам он, в лучшем случае, в аду, где вечн...Мир перевернулся:...
  • Anatoli Sitnikow
    Это правда, долго не проживут, но в документе будет стоять -"участник СВО" !!! Это дополнительные льготы и вид на жит...После того как в ...
  • Иван Петров
    Так завтра инородцы и заверхи возьмутся, а они всё сопли жуют, уговаривают их адекватно себя вести, что стало с прави...В Москве задержан...

Открывайте ворота! Возницы с заблудшими обратно едут...

Открывайте ворота! Возницы с заблудшими обратно едут...

О, нет, я уже не буду про наших звезд, про нашу "радость" телевизионную, которая снова планирует блестеть и хорошо жить, без которой, сама не знаю, как все это время мы жили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Если они сами такие , как они их не впустят... Как сказал Горбунков: На их месте должен был быть Я...
Ответить
21 час.
Андрей Павлов
Это пресс-секретарь Президента релокантов приветствует, а гражданин Путин просто не в курсе. Поэтому летите, голуби, летите.Оголодали небось. Кормушка вас ждёт.
Ответить
16 час.
ap
anatolij protfsevich
доколе в страну будутпускать всякую свочь.это первые предатели страны -жаждущие уничтожения РОССИИ, и почему   за этих предателей заступается  Песков-наверно чтото с ним связано,с эим делом должна разобраться  наша прокуратура.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх