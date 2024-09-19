Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией

И

Игорь

Пипец, не мытьём так катаньем, а в итоге танковая дивизия Нато на границе с Россией. Сами айдиоты и других за дураков считают. Надо было в самом начале идти от Беларуси до Молдовы и Киев брать, а не полагаться на договорённости, что "вы только войдите", а мы нациков нахрен пошлём.