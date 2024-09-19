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Картина дня. Финансы

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  • Валерьян Смогловский
    Дурак. Думками. БогатПольская танковая...
  • Игорь
    Пипец, не мытьём так катаньем, а в итоге танковая дивизия Нато на границе с Россией. Сами айдиоты и других за дураков...Польская танковая...
  • Гарий Щерба
    Западенцы видать и  ВПРЯМЬ  ЁБУ ТРОНУЛИСЬ...??? РОССИЯ и  ТАК ВСЁ ЧТО НАДО ЗАБЕРЁТ.!!!Польская танковая...

Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией

Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией

В американском Институте современной войны в Вест-Пойнте придумали, как добиться мира между Россией и Украиной, пишет Forsal.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Западенцы видать и  ВПРЯМЬ  ЁБУ ТРОНУЛИСЬ...??? РОССИЯ и  ТАК ВСЁ ЧТО НАДО ЗАБЕРЁТ.!!!
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9 час.
И
Игорь
Пипец, не мытьём так катаньем, а в итоге танковая дивизия Нато на границе с Россией. Сами айдиоты и других за дураков считают. Надо было в самом начале идти от Беларуси до Молдовы и Киев брать, а не полагаться на договорённости, что &quot;вы только войдите&quot;, а мы нациков нахрен пошлём.
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8 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Дурак. Думками. Богат
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2 час.

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