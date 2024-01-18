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О профилактике птичьего гриппа напомнили санэпидемиологи Мангистау

О профилактике птичьего гриппа напомнили санэпидемиологи Мангистау

В связи с массовой гибелью лебедей на озере Караколь, в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области напомнили о соблюдении мер предосторожности в целях предупреждения риска заражения населения птичьим гриппом.

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