О профилактике птичьего гриппа напомнили санэпидемиологи Мангистау

В связи с массовой гибелью лебедей на озере Караколь, в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области напомнили о соблюдении мер предосторожности в целях предупреждения риска заражения населения птичьим гриппом.
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