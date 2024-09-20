Сбер перейдет на отечественную платформу виртуализации рабочих мест

В Сбере реализуется масштабный проект замещения иностранного ПО, и принято решение об отказе от использования зарубежной разработки Citrix в пользу отечественного инновационного решения Termidesk, позволяющего управлять полным жизненным циклом виртуальных рабочих мест.
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