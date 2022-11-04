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CAS оставил в силе аннулирование результатов Найро Кинтаны на «Тур де Франс» за употребление трамадола

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию колумбийского велогонщика Найро Кинтаны и оставил в силе аннулирование его результатов на веломногодневке «Тур де Франс-2022».

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