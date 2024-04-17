Танкисты рассказали «Известиям» о четкой работе боевых машин в зоне спецоперации

Российские танкисты работают в зоне проведения спецоперации как часы, подобно своим боевым машинам. Военнослужащие РФ рассказали корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю, как им удается справляться с задачами и как им в этом помогают танки.
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