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Танкисты рассказали «Известиям» о четкой работе боевых машин в зоне спецоперации

Танкисты рассказали «Известиям» о четкой работе боевых машин в зоне спецоперации

Российские танкисты работают в зоне проведения спецоперации как часы, подобно своим боевым машинам. Военнослужащие РФ рассказали корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю, как им удается справляться с задачами и как им в этом помогают танки.

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