Новосибирские учёные представили новый препарат для профилактики инсультов Ирина ВальковаВ последние годы российские научные разработки в области медицины все чаще привлекают внимание как на внутреннем, так и на международном рынках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии