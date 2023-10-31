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Константинов: средства от продажи квартиры Зеленского направят на нужды СВО

Константинов: средства от продажи квартиры Зеленского направят на нужды СВО

Средства от продажи национализированной квартиры семьи украинского президента Владимира Зеленского в крымском поселке Ливадия пойдут на нужды СВО и помощь участникам спецоперации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

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