Константинов: средства от продажи квартиры Зеленского направят на нужды СВО

Средства от продажи национализированной квартиры семьи украинского президента Владимира Зеленского в крымском поселке Ливадия пойдут на нужды СВО и помощь участникам спецоперации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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