«Экономика рухнет без мигрантов», говорили они. Разоблачаем либеральную ложь

Ратник Ратник

Может лоббистов завоза гстарбайтеров рассмотреть с точки зрения сознательной диверсии в отношении России, её экономики и русского народа? Слишком жирные откаты за крышевания стада бабуинов, ненавидящих нашу страну, остатки инстинкта самосохранения у них напрочь отбили. А вот сядет пара-тройка подобных радетелей, да ещё с конфискацией. остальные триста раз подумают... Пусть изучают пример эмиратов.