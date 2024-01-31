Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Экономика рухнет без мигрантов», говорили они. Разоблачаем либеральную ложь

«Экономика рухнет без мигрантов», говорили они. Разоблачаем либеральную ложь

Самый большой обман нашего времени – то, что экономика России развалилась бы без мигрантского труда.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Может лоббистов завоза гстарбайтеров рассмотреть с точки зрения сознательной диверсии в отношении России, её экономики и русского народа? Слишком жирные откаты за крышевания стада бабуинов, ненавидящих нашу страну, остатки инстинкта самосохранения у них напрочь отбили. А вот сядет пара-тройка подобных радетелей, да ещё с конфискацией. остальные триста раз подумают... Пусть изучают пример эмиратов.
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20 час.
а
айрат
Абсолютно прав! Лоббистов, заказчиков и исполнителей  завоза гастарбайтеров прировнять к врагам России, арестовывать, судить, изымать имущество и садить как внутренних врагов России! Подрывающих стратегические,политические, социальные, экономические структуры государства!
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19 час.

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