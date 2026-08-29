Врач объяснил, с каких симптомов начинается лихорадка Эбола

Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышками Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей угрозу для других государств Россиянам, вернувшимся из стран, где фиксируются массовые случаи лихорадки Эбола, необходимо минимум три недели внимательно следить за своим самочувствием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Вложения россиян ...
- Российская учител...
- В Союзе пекарей р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым