Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Врач объяснил, с каких симптомов начинается лихорадка Эбола

Врач объяснил, с каких симптомов начинается лихорадка Эбола

Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышками Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей угрозу для других государств Россиянам, вернувшимся из стран, где фиксируются массовые случаи лихорадки Эбола, необходимо минимум три недели внимательно следить за своим самочувствием.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым