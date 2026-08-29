Врач объяснил, с каких симптомов начинается лихорадка Эбола

Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышками Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей угрозу для других государств Россиянам, вернувшимся из стран, где фиксируются массовые случаи лихорадки Эбола, необходимо минимум три недели внимательно следить за своим самочувствием.