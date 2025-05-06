Матвиенко рассказала о значении 80-летия победы над японским милитаризмом

80-летие победы над японским милитаризмом и тем самым 80-летие завершения долгой мировой войны на всех театрах действий — дата, которая требует большого общественного и мирового внимания, заявила в интервью «Известиям» спикер СФ Валентина Матвиенко.
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