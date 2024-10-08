Не похоже на землетрясение: Иран мог испытать ядерную бомбу

Какие у нас здесь эксперты все комментируют)))

Владимир Петров

Лет 10 назад в Иране был митинг с 1 млн участников, ревевших: "Марг бар Русие! " ("Смерть России!"). Я бы не очень радовался бомбе персов. А евреи могут перенаправить ненависть мусульман в адрес РФ.