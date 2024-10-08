Русский Колоколъ Два землетрясения: в Иране и Израиле случились почти одновременно. Реакция в Тель-Авиве была мощной.
Не похоже на землетрясение: Иран мог испытать ядерную бомбу
Комментарии
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юрий серебренников
Какие у нас здесь эксперты все комментируют)))
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7 час.
Александр Батт
Это ничего не изменит.
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6 час.
Владимир Петров
Лет 10 назад в Иране был митинг с 1 млн участников, ревевших: "Марг бар Русие! " ("Смерть России!"). Я бы не очень радовался бомбе персов. А евреи могут перенаправить ненависть мусульман в адрес РФ.
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1 час.
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