«Идти на…!»: в ФРГ газета нецензурно ответила на закрытие Института Гёте в России

Немецкая газета Die Tageszeitung (taz) вышла 4 сентября с обложкой, на которой крупными буквами по-русски размещена нецензурная фраза «Гете, идти на…!».
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Вообще конечно нынешние немцы меня очень удивляют, они считают что живут в демократической стране. Хотя в принципе они по-своему правы, так как такой государственный строй после Гитлера наверное можно назвать демократией, но есть нюанс... и не один. Первое - это то что страна до сих пор официально оккупирована армиями США и Великобритании (назовите мне где указано на оккупацию как признак демократии). Второе - это отсутствие прямых выборов главы государства, его выбирает кучка делегатов Бундестага по одной известной им причине (даже не единогласно). Единственный человек которого немцы избрали всенародно как главу собственного государства это президент Веймарской республики Пауль фон Гинденбург был избран 26 апреля 1925 года (второй раз 10 апреля 1932 года), на этом все игры в демократию там закончились. Ну и третье - это конечно официальная поддержка апартеида, национализма и уже можно сказать неприкрытого нацизма в Европе, а именно режимов стран Прибалтики где есть официальный апартеид. Кто принял прибалтов-нацистов в ЕС, кто улыбаясь им ручки на саммитах жмет, кто им денежки отстегивает? Они - немцы. Вот такая вот "демократическая страна" ФРГ. Она демократичная только по сравнению с Третьим Рейхом, не более.
Фашики!!