В Израиле назвали размещение «Орешника» в Белоруссии приговором для Польши

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Политолог и экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии станет фатальным ударом для Польши.
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