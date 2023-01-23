Царьград

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В Испании три нелегальные табачные фабрики эксплуатировали украинских беженцев

В Испании три нелегальные табачные фабрики эксплуатировали украинских беженцев

Украинские беженцы трудились на фабриках в рабских условиях, не выходя на улицу.В Испании 27 человек были арестованы в ходе операции Гражданской гвардии в сотрудничестве с Европолом на трёх незаконных табачных фабрик в Логроньо, Валенсии и Севилье.

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