В Испании три нелегальные табачные фабрики эксплуатировали украинских беженцев

Украинские беженцы трудились на фабриках в рабских условиях, не выходя на улицу.В Испании 27 человек были арестованы в ходе операции Гражданской гвардии в сотрудничестве с Европолом на трёх незаконных табачных фабрик в Логроньо, Валенсии и Севилье.