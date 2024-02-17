Вкалывают роботы: в Москве выросло производство сервисных помощников

В 2023 году в Москве выросло число роботов, которых стали использовать в сфере сервиса. В их числе роботы-уборщики, электронные администраторы, роботы-фармацевты и многие другие разработки, созданные в целях повышения уровня роботизации в стране — одного из главных направлений развития национального проекта «Цифровая экономика».