Вкалывают роботы: в Москве выросло производство сервисных помощников

В 2023 году в Москве выросло число роботов, которых стали использовать в сфере сервиса. В их числе роботы-уборщики, электронные администраторы, роботы-фармацевты и многие другие разработки, созданные в целях повышения уровня роботизации в стране — одного из главных направлений развития национального проекта «Цифровая экономика».
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