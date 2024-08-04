Украина, смерть сына, готовность к мобилизации: как живет Наталия Антонова

Вчера 9,1K прочитали Актриса Наталия Антонова не снимается в кино с 2021 года. Куда она пропала, чем занимается сейчас, что говорила о спецоперации? Чем известна Антонова Наталия Антонова родилась 12 марта 1974 года в Москве.