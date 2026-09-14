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Военные материалы

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«Если Суровикина вернут на фронт, то для ВСУ всё станет совсем плохо»

«Если Суровикина вернут на фронт, то для ВСУ всё станет совсем плохо»

Украинский военный аналитик — о контрнаступе ВСУ в Красном Лимане и о русских генералах, которых до смерти боится Киев .

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