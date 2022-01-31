Талибан на защите женщин

Журналистка Шарлотта Беллис пришлось покинуть Катар после того, как она узнала, что беременна,Беллис сказала, что талибы предложили ей убежище для родов в Афганистане.
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