Письма с Украины: «Боимся, что Россия выведет войска и оставит нас с озверевшими нацистами»

О чем пишут русские, живущие на территориях, еще не освобожденных от киевского режима Если раньше русские украинцы еще могли шепотом поделиться своими чувствами со знакомыми и близкими, то с началом спецоперации быть русским стало просто опасно.
О чем пишут русские, живущие на территориях, еще не освобожденных от киевского режима Если раньше русские украинцы еще могли шепотом поделиться своими чувствами со знакомыми и близкими, то с началом спецоперации быть русским стало просто опасно.
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