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Культуромания

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Ансамбль национального танца «Эрку» выступил на фестивале национальных культур «Этносфера»

Ансамбль национального танца «Эрку» выступил на фестивале национальных культур «Этносфера»

Ансамбль национального танца «Эрку» стал участником II Международного молодежного фестиваля национальных культур «Этносфера» в Биробиджане.

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