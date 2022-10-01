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Как не сгореть живьем в собственном доме, рассказали спасатели Уссурийска

Как не сгореть живьем в собственном доме, рассказали спасатели Уссурийска

В Уссурийске немало домов, которые отапливаются дровами или углем, а неправильная эксплуатация печей нередко приводит к печальным последствиям.

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