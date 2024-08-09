Wildberries выплатила продавцам 34,9 миллиарда рублей после пожара на складе в Шушарах

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что компания выплатила своим партнерам, товары которых сгорели на складе в Шушарах, около 95% причиненного ущерба – в общей сложности 34,9 млрд рублей.
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