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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Салавата» о финансах: «Последние 2 года есть проблемы. Правительство просило решать их самостоятельно, но наши резервы кончились. Надеемся на главного спонсора»

Ранее стало известно, что в команде появились задержки по зарплате. – Весной обсуждалось, что бюджет может быть повышен.

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