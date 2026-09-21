Сотрудники пользуются нейросетями без ведома руководителя: какие риски бизнес не замечает

Дмитрий Мирошников - Вице-президент Корпорации развития бизнеса по корпоративной стратегии. Всё чаще сталкиваюсь с ситуацией, когда сотрудники пользуются нейросетями активнее собственника.
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