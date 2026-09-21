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О чем говорят цифры: политтехнологи разобрали итоги думских выборов

О чем говорят цифры: политтехнологи разобрали итоги думских выборов

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии России по состоянию на 21 сентября, партия «Единая Россия» на выборах в Государственную думу получает около 57,87% голосов, что значительно выше показателя 2021 года (49,82%).

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