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Грязные деньги и курорт зятя Трампа: прокуратура заморозила €110 млн

Грязные деньги и курорт зятя Трампа: прокуратура заморозила €110 млн

Прокуратура заморозила около 110 миллионов евро, связанных со сделкой по продаже земельного участка в Албании, который планировалось использовать для строительства курорта, ассоциируемого с Джаредом Кушнером — зятем президента США Дональда Трампа .

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