Врач-психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, почему люди больше доверяют гороскопам, чем психологам

Это связывается с культурными традициями и доступностью Многие люди предпочитают гороскопы советам психологов из-за простоты и эмоциональной поддержки, рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина в разговоре с «РИАМО».
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