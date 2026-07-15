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Яркий OLED-экран, GeForce RTX 5070 Laptop и новейший CPU Intel за 2680 долларов. Представлен ноутбук System76 Adder Pro

Яркий OLED-экран, GeForce RTX 5070 Laptop и новейший CPU Intel за 2680 долларов. Представлен ноутбук System76 Adder Pro

Есть версия немного подешевлеКомпания System76 представила новый игровой ноутбук Adder Pro, который не выделяется каким-то интересным дизайном или уникальными особенностями, но предлагает неплохие параметры за свою цену.

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