Пять заместителей министра обороны РФ попали под санкции США

Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти заместителей министра обороны РФ, включая начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина и статс-секретаря Анну Цивилеву.
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